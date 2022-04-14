Такую информацию рассказал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в фейсбуке.
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По предварительным данным, на блокпостах населённого пункта Холмеч военная полиция вооруженных сил России и Беларуси проверяет личные телефоны. Гражданскому населению сообщают, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.
Генштаб сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях оккупанты не ведут активных действий. В частности, определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается, что проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.
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