Таку інформацію розповів Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведені у фейсбуці.

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За попередніми даними, на блокпостах населеного пункту Холмеч військова поліція збройних сил Росії та Білорусі перевіряє особисті телефони. Цивільному населенню повідомляють, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію білорусі.

Генштаб повідомляє, що на Волинському і Поліському напрямках окупанти не ведуть активних дій. Зокрема, визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зазначається, що проводяться планові заходи бойової підготовки.

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