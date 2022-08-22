Враг усиливает подразделения на границе с беларусью

Об этом сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Вооруженные силы республики беларусь продолжают держать несколько подразделений по направлению границы с Украиной. Усиливая это направление. В то же время существенных изменений в их действиях мы не видим,

– подчеркнул Андрей Демченко.

Спецслужбы неоднократно отмечали опасность

Спикер отметил, что одновременно сохраняется угроза обстрелов с территории беларуси, ведь в тылу на определенном расстоянии от границы расположены силы, которые в последнее время наращивала беларусь и об этом неоднократно отмечали в Генштабе.

"Надеюсь, что никаких провокаций со стороны территории беларуси не будет, однако нужно быть бдительными, потому что угроза ракетных и авиаударов остается", – добавил спикер.

Возможно ли повторное вторжение из беларуси

белорусская армия продолжает военные учения возле украинских границ. В МВД считают, что вероятность вторжения со стороны страны очень невелика.

На решение лукашенко влияет совокупность разных факторов – количество личного состава, мотивация военных и наличие вооружения.

В Нацгвардии отчитываются, что на Волынском и Полесском направлении ситуация кардинально не изменилась за последнее время. Сейчас главная угроза – нанесение авиационных и ракетных ударов.

Украина готова к любому сценарию развития событий, руководство понимает, что с белорусской стороны могут быть провокации.

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