Белорусы на границе мониторят сети сотовой связи

Белорусские военные на границе с Украиной мониторят сети мобильной связи. Для этого они используют мобильный комплекс радиомониторинга.

Мобильная разведка продлится до 21 мая. Об этом сообщили в Генштабе 16 мая.

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Продолжится следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил республики беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует с целью мониторинга сетей сотовой связи,

– говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий не было. Белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию участка на границе с Украиной. Их насчитывается до 7 батальонов.

Ситуация на направлениях 16 мая

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход к Государственной границе Украины. Враг ведет подготовку наступления в районе Изюма.

На Северском направлении противник ужесточил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Есть угроза ракетных ударов с территории России на указанном направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения ВСУ в направлении Государственной границы Украины с российской федерацией.

На Славянском направлении активные боевые действия не зафиксированы.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты совершали обстрелы из всех видов оружия.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступать, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел. Только пытался обстреливать позиции украинских военных.

В Мариуполе враг наносит массовые артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на блокировке и поражении завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Враг обстреливал позиции ВСУ.

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