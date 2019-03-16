Белорусы смогут смотреть еще несколько украинских телеканалов
Сейчас в Беларуси транслируют UA|TV, но к нему планируют присоединиться еще несколько украинских телеканалов. В частности, соответствующие заявки подали "1+1 International" и "Квартал 95".
Еще один украинский канал получил разрешение на вещание в Беларуси – Film.ua Drama, сообщила директор UA|TV Людмила Березовская в рамках презентации телеканала в Посольстве Украины в Беларуси, пишет Укринформ.
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Речь идет о телеканал Film.ua Drama – его начали распространять еще в январе.
В министерстве информации Беларуси на сегодня находятся на рассмотрении заявления еще двух телеканалов – Star Cinema и Star Media. В перспективе на ближайшее время – телеканал World украинский,
– добавила она.
Березовская отметила, что эти все каналы неинформационные и негосударственные.
Со своей стороны, директор официального дистрибьютора телеканала UA|TV в Беларуси ООО "Навигатор ТВ" Вадим Тиханович отметил, что кроме указанных, еще два украинские телеканала подали заявки на разрешение трансляции в Министерство информации Беларуси.
"Еще два канала подались буквально вчера-это" 1 + 1 International " и "Квартал 95", - рассказал он.
Сейчас "Навигатор ТВ" заключил около 20 договоров о вещании UA|TV с белорусскими операторами кабельных сетей – в десяти из них просмотр уже доступен. Теперь планируют подключение к другим белорусским операторам кабельных сетей.
Отметим, о запуске украинского телеканала UA|TV в кабельные сети Беларуси президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились еще в 2014 году. Разрешение на вещание в этой стране телеканал получил 24 января 2019 года.
UA|TV – что это за телеканал?Украинский телеканал иновещания, который начал вещание 1 октября 2015 года. Цель – обеспечение доступа иностранной аудитории к объективной, актуальной и полной информации о событиях в Украине, украинской истории и культуре. UA|TV осуществляет вещание на украинском, английском, арабском, крымскотатарском и русском языках. Каждый час в эфире телеканала проходят премьеры основных выпусков новостей на русском (шесть раз в день), украинском (трижды на день), английском (дважды в день), арабском (раз в день) и крымскотатарском (раз в день) языках.
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