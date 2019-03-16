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      Білоруси зможуть дивитись ще кілька українських телеканалів

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      Мовлення у Білорусі хочуть розпочати ще кілька українських телеканалів
      Мовлення у Білорусі хочуть розпочати ще кілька українських телеканалів / 24 канал

      Наразі у Білорусі транслюють UA|TV, але до нього планують приєднатися ще кілька українських телеканалів. Зокрема, відповідні заявки подали "1+1 International" і "Квартал 95".

      Ще один український канал отримав дозвіл на мовлення в Білорусі – Film.ua Drama, повідомила директор UA|TV Людмила Березовська у межах презентації телеканалу у Посольстві України в Білорусі, пише Укрінформ.

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      Мова йде про телеканал Film.ua Drama – його почаи поширювати ще у січні.

      В міністерстві інформації Білорусі на сьогодні перебувають на розгляді заяви ще двох телеканалів – Star Cinema і Star Media. У перспективі на найближчий час – телеканал World український,
      – додала вона.

      Березовська зазначила, що ці всі канали неінформаційні та недержавні.

      Зі свого боку, директор офіційного дистриб'ютора телеканалу UA|TV у Білорусі ТОВ "Навігатор ТВ" Вадим Тиханович зауважив, що крім зазначених, ще два українські телеканали подали заявки на дозвіл трансляції в Міністерство інформації Білорусі.

      "Ще два канали подалися буквально вчора – це "1+1 International" і "Квартал 95", – розповів він.

      Наразі "Навігатор ТВ" уклав близько 20 договорів про мовлення UA|TV із білоруськими операторами кабельних мереж – у десяти з них перегляд уже доступний. Тепер планують підключення до інших білоруських операторів кабельних мереж.

      Зазначимо, про запуск українського телеканалу UA|TV в кабельні мережі Білорусі президенти Петро Порошенко і Олександр Лукашенко домовилися ще у 2014 році. Дозвіл на мовлення в цій країні телеканал отримав 24 січня 2019 року.

      UA|TV – що це за телеканал?Український телеканал іномовлення, який розпочав трансляцію 1 жовтня 2015 року. Мета – забезпечення доступу іноземної аудиторії до об'єктивної, актуальної та повної інформації про події в Україні, українську історію і культуру. UA|TV здійснює мовлення українською, англійською, арабською, кримськотатарською та російською мовами. Щогодини в ефірі телеканалу проходять прем'єри основних випусків новин: російською (шість разів на день), українською (тричі на день), англійською (двічі на день), арабською (раз на день) та кримськотатарською (раз на день) мовами.

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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