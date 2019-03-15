Слідами Росії: в Україні пропонують ввести кримінал за поширення фейків у ЗМІ

Верховній Раді України пропонують ввести кримінальна відповідальність за поширення фейків у ЗМІ та інтернеті. Для цього треба схвалити законопроект №10139 "щодо запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової інформації".

Цей законопроект на сайті парламенту 12 березня зареєстрував нардеп з фракції "Народний фронт Ігор Лапін". Він – членом комітету Ради з питань правової політики та правосуддя.

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Нещодавно схожий закон схвалили в Росії. Державна Дума встановила покарання за розміщення недостовірних публікацій в інтернеті. Частина російського суспільства виступила проти такого рішення, адже це – ще один з проявів цензури в країні, заборони свободи слова та критики влади.

У свою чергу український нардеп пропонує карати за поширення у ЗМІ та інтернеті недостовірної інформації, які ганьбить честь і гідність іншої людини. Штраф за це мав би становити до 8 тисяч 500 гривень. Покарання можу бути і у вигляді громадських робіт до 80 годин, і – виправних робіт до 1 року.

За умисне поширення фейку хочуть штрафувати на суму від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або громадськими роботами до 170 годин, або виправними роботами до 2 років.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, порушник має спростувати інформацію, що ганьбить честь та гідність іншої особи.

Карати пропонують за свідоме поширення фейку, поєднане з обвинуваченням у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за фейк під час виборчого процесу щодо кандидатів у депутати, членів партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів на пост президента України. За це пропонують штрафувати від 34 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами до 240 годин, або виправними роботами до 2 років.

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У разі, якщо суд під час виборів встановить повторне або одноразове, але грубе порушення норм цього закону, він має право тимчасово заборонити випуск друкованого ЗМІ чи дозволити заблокувати інтернет-ЗМІ до завершення виборів. При цьому телеканалам можуть призупиняти дію ліцензії.

У проекті закону також пропонують забороняти трансляції програм та передач, що заперечують або виправдовують участь держави-агресора (Росії) у збройній агресії проти України, фінансування і матеріальне забезпечення державою-агресором терористичних організацій на території окремих районів Донецької та Луганської областей, участь громадян та регулярних військ Росії у безпосередніх боєзіткненнях із ЗСУ.

Схожий закон восени 2018 року пропонували народні депутати від "Блоку Петра Порошенка". Вони хотіли ввести кримінальну відповідальність за наклеп. Такий крок народні обранці пояснювали тим, що останнім часом в Україні свободу слова дедалі частіше плутають зі вседозволеністю поширення помилкових фактів. Проте президент Петро Порошенко виступив проти такого законопроекту.