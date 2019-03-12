В Україні можна буде поскаржитися на неякісну журналістику

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До слова, поскаржитися можна буде лише на ті медії, які працюють на території України, або основний контент яких стосується України. На сайтах організацій розміщено спеціальну форму для подання публічної скарги. Поскаржитися може кожен користувач, однак анонімні скарги розглядатися не будуть. Після скарги громадські організації будуть оцінювати матеріал та робити висновки.



Поскаржитися можна буде лише на українські медії

Для того щоб скаргу було розглянуто, користувачу треба заповнити форму, де необхідно вказати своє прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, адресу матеріалу, що викладений на сторінках онлайн-засобів масової інформації, онлайн-представництв газет, телеканалів, радіостанцій, або посилання на зацифрований матеріал газет, аудіо, відео у стандартній якості. Також необхідно вказати, у чому він вбачає порушення в конкретному матеріалі.

Варто зазначити, що нещодавно Держдума РФ прийняла резонансний законопроект. Відтепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.