18:25
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      В Україні можна буде поскаржитися на неякісну журналістику

      112 Читать новость на русском
      В Україні можна буде поскаржитися на неякісну журналістику
      В Україні можна буде поскаржитися на неякісну журналістику / www.newark.rutgers.edu

      Громадські організації "Детектор медіа" та "Інститут масової інформації" планують запустити механізм, за якими можна буде поскаржитися на неякісні журналістські матеріали. Відтак порушники повинні будуть виправити помилки, або скарга буде передана на розгляд Незалежній медійній раді та Комісії журналістської етики.

      Відтак можна буде повідомити про порушення законодавства, а також базових професійних стандартів журналістики та журналістської етики в матеріалах. Про це зазначили на сайті Інституту масової інформації.

      Читайте також: Як найчастіше згадують жінок в онлайн-ЗМІ: цікаві дані

      До слова, поскаржитися можна буде лише на ті медії, які працюють на території України, або основний контент яких стосується України. На сайтах організацій розміщено спеціальну форму для подання публічної скарги. Поскаржитися може кожен користувач, однак анонімні скарги розглядатися не будуть. Після скарги громадські організації будуть оцінювати матеріал та робити висновки.

      Поскаржитися можна буде лише на українські медії
      Поскаржитися можна буде лише на українські медії

      Для того щоб скаргу було розглянуто, користувачу треба заповнити форму, де необхідно вказати своє прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, адресу матеріалу, що викладений на сторінках онлайн-засобів масової інформації, онлайн-представництв газет, телеканалів, радіостанцій, або посилання на зацифрований матеріал газет, аудіо, відео у стандартній якості. Також необхідно вказати, у чому він вбачає порушення в конкретному матеріалі.

      Варто зазначити, що нещодавно Держдума РФ прийняла резонансний законопроект. Відтепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

      blog_ava
      Катерину Бужинську терміново госпіталізували у Болгарії: причина
      сьогодні
      3258
      Теги: Новини України Інтернет Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      сьогодні , 18:01 Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      1158
      В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      сьогодні , 17:27 В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      Артем Овдієнко 464
      Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      сьогодні , 17:43 Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      486
      Скільки можна випити алкоголю за вечір: норма від ВООЗ
      сьогодні , 16:50 Скільки можна випити алкоголю за вечір: норма від ВООЗ
      3022
      Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      сьогодні , 17:00 Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      Юрій Бутусов 565
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук