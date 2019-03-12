В Украине можно будет пожаловаться на некачественную журналистику
Общественные организации "Детектор медиа" и "Институт массовой информации" планируют запустить механизм, по которому можно будет пожаловаться на некачественные журналистские материалы. Следовательно, нарушители должны будут исправить ошибки, или жалоба будет передана на рассмотрение Независимому медийному совету и Комиссии по журналистской этике.
Значит, можно будет сообщить о нарушениях законодательства, а также базовых профессиональных стандартов журналистики и журналистской этики в материалах. Об этом отметили на сайте Института массовой информации.
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К слову, пожаловаться можно будет только на те медиа, которые работают на территории Украины, или основной контент которых касается Украины. На сайтах организаций размещена специальная форма для подачи публичной жалобы. Пожаловаться может каждый пользователь, однако анонимные жалобы рассматриваться не будут. После жалобы общественные организации будут оценивать материал и делать выводы.
Пожаловаться можно будет только на украинские медиа
Для того, чтобы жалоба была рассмотрена, пользователю нужно заполнить форму, где необходимо указать свою фамилию и имя, адрес электронной почты, адрес материала, который изложен на страницах онлайн-средств массовой информации, онлайн-представительств газет, телеканалов, радиостанций, или ссылку на оцифрованный материал газет, аудио, видео в стандартном качестве. Также необходимо указать, в чем он видит нарушения в конкретном материале.
Стоит отметить, что недавно Госдума РФ приняла резонансный законопроект. Теперь в интернете будут блокировать те материалы, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти России.