В Украине можно будет пожаловаться на некачественную журналистику

Значит, можно будет сообщить о нарушениях законодательства, а также базовых профессиональных стандартов журналистики и журналистской этики в материалах. Об этом отметили на сайте Института массовой информации.

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К слову, пожаловаться можно будет только на те медиа, которые работают на территории Украины, или основной контент которых касается Украины. На сайтах организаций размещена специальная форма для подачи публичной жалобы. Пожаловаться может каждый пользователь, однако анонимные жалобы рассматриваться не будут. После жалобы общественные организации будут оценивать материал и делать выводы.