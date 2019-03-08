Как чаще всего вспоминают женщин в онлайн-СМИ: интересные данные

В украинских онлайн-СМИ 92% упоминаний о женщинах касаются политики, криминала и шоу-бизнеса. Остальные 8% – это упоминания о женщинах в материалах об образовании, экономике, спорте, здоровье.

В онлайн-изданиях новостей о женщинах-героинях почти втрое меньше, чем о мужчинах, – в среднем в 28% материалов, говорится в исследовании ОО "Институт массовой информации".

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37% материалов, в которых упоминали женщин, касались политической тематики. В феврале чаще всего онлайн-СМИ упоминали кандидатку в президенты Юлию Тимошенко и народную депутатку Светлану Залищук.

Упоминаний о женщинах, которые касались новостей криминала – 18%. Чаще всего в новостях речь шла о погибшей Екатерине Гандзюк. Кроме того, женщины, как героини темы криминала, случались в материалах о смертельных ДТП и упоминались как родственницы погибших.

В новостях шоу-бизнеса и кино на упоминания о женщинах приходится 37%. Чаще всего писали об участницах украинского нацотбора Евровидения-2019 – Maruv и Anna-Maria.

Исследования проводили среди таких СМИ: "Обозреватель", "Знай.юа", "Страна", 24-й канал, "Гордон", "Украинская правда", "Новое время", Укринформ, "Сегодня", ТСН, "Лига". Выборка составляла 1100 новостей (по 100 новостей из каждого исследуемого СМИ, взятых одновременно, в феврале 2019 года).

Интересно, что экспертки комментировали только каждый четвертый материал – 24%. Как экспертки в онлайн-СМИ чаще всего случались пресс-секретарши (31%), в частности спикер МИД Екатерина Зеленко и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На втором месте – экспертки по тематике шоу-бизнеса (19%). В основном это были комментарии участницы правления НОТУ Александры Кольцовой относительно Нацотбора на "Евровидение 2019".

Экспертками по политическим вопросам чаще всего выступали женщины-иностранки – 9%, а по экономическим – 8%.