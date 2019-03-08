12:11
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Как чаще всего вспоминают женщин в онлайн-СМИ: интересные данные

      18 Читати новину українською
      Как чаще всего вспоминают женщин в онлайн-СМИ: интересные данные
      Как чаще всего вспоминают женщин в онлайн-СМИ: интересные данные / Фото из открытых источников

      В украинских онлайн-СМИ 92% упоминаний о женщинах касаются политики, криминала и шоу-бизнеса. Остальные 8% – это упоминания о женщинах в материалах об образовании, экономике, спорте, здоровье.

      В онлайн-изданиях новостей о женщинах-героинях почти втрое меньше, чем о мужчинах, – в среднем в 28% материалов, говорится в исследовании ОО "Институт массовой информации".

      Читайте также: Сколько женщин стали участниками боевых действий на Донбассе и сколько служат в армии в целом

      37% материалов, в которых упоминали женщин, касались политической тематики. В феврале чаще всего онлайн-СМИ упоминали кандидатку в президенты Юлию Тимошенко и народную депутатку Светлану Залищук.

      Упоминаний о женщинах, которые касались новостей криминала – 18%. Чаще всего в новостях речь шла о погибшей Екатерине Гандзюк. Кроме того, женщины, как героини темы криминала, случались в материалах о смертельных ДТП и упоминались как родственницы погибших.

      В новостях шоу-бизнеса и кино на упоминания о женщинах приходится 37%. Чаще всего писали об участницах украинского нацотбора Евровидения-2019 – Maruv и Anna-Maria.

      Исследования проводили среди таких СМИ: "Обозреватель", "Знай.юа", "Страна", 24-й канал, "Гордон", "Украинская правда", "Новое время", Укринформ, "Сегодня", ТСН, "Лига". Выборка составляла 1100 новостей (по 100 новостей из каждого исследуемого СМИ, взятых одновременно, в феврале 2019 года).

      Интересно, что экспертки комментировали только каждый четвертый материал – 24%. Как экспертки в онлайн-СМИ чаще всего случались пресс-секретарши (31%), в частности спикер МИД Екатерина Зеленко и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На втором месте – экспертки по тематике шоу-бизнеса (19%). В основном это были комментарии участницы правления НОТУ Александры Кольцовой относительно Нацотбора на "Евровидение 2019".

      Экспертками по политическим вопросам чаще всего выступали женщины-иностранки – 9%, а по экономическим – 8%.

      жінки у змі

      blog_ava
      "Челси" уверенно победил "Динамо" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня
      1132
      Теги: Новости Украины Журналисты Гендерное равенство Социологическое исследование СМИ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ґендерно-лінгвістична рівність, або Фемінітиви в українській мові
      сегодня , 12:00 Ґендерно-лінгвістична рівність, або Фемінітиви в українській мові
      Блог Медіа 25
      Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
      сегодня , 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
      Яніна Ткачук 58
      Яркие украинки, у которых не было времени на страдания
      сегодня , 09:01 Яркие украинки, у которых не было времени на страдания
      Євгенія Мазур
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 37641
      Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      сегодня , 09:00 Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      1576
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Провал санкций против Януковича: фарс, измена или популизм?
      18 мая 2017 , 20:37
      XIII съезд Партии регионов: Все под одной крышей
       18 марта 2012 , 14:30 2
      З 2021 року, крім Ліги чемпіонів та Ліги Європи, існуватиме ще один клубний турнір
       11 сентября 2018 , 13:16
      Белорусы создали автомобиль для людей в колясках
       11 сентября 2018 , 15:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук