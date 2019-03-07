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      Сколько женщин стали участниками боевых действий на Донбассе и сколько служат в армии в целом

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      Женщины в рядах Вооруженных Сил Украины
      Женщины в рядах Вооруженных Сил Украины / Facebook-страница Натальи Ищенко

      С 2013 года количество военнослужащих-женщин, проходящих службу в Вооруженных силах, выросло вдвое. За 5 лет войны на Востоке Украины более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий.

      Как заявил министр обороны Украины Светлан Полторак в своем обращении по случаю Международного женского дня, сегодня в Вооруженных Силах Украины работают и проходят службу 56 тысяч женщин-военнослужащих, служащих и госслужащих. Из них 26 тысяч – это военнослужащие, из которых 3,5 тысячи – офицеры, выполняющие боевые задачи как на Востоке, так и по назначению.

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      "Каждая из вас приняла для себя решение, что надо не бояться, надо идти и с оружием в руках защищать свою землю, своих детей, своих родных и близких. Вы рядом с мужчинами с оружием в руках остановили врага и сделали все возможное для того, что Вооруженные Силы стали сильными и непобедимыми", – подчеркнул глава Минобороны.

      По его словам, за время "войны с российской ордой" 166 военных-женщин получили боевые государственные награды, 1,5 тысячи – награды и отличия от Минобороны, а более тысячи – отличия от начальника Генштаба.

      "Хотел бы обратить внимание, что это время более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий. Вы мужественно и героически защищаете нашу страну и территориальную целостность нашей страны, рискуя своей жизнью и здоровьем и к сожалению, отдавая самое ценное, что имеете – свою жизнь", – добавил министр.

      Также глава Минобороны назвал погибших женщин за пять лет войны на Донбассе. Это, в частности:

      – Наталья Хорунжая,

      – Алла Вовк,

      – Екатерина Носкова,

      – Сабина Галицкая,

      – Олеся Бакланова,

      – Вера Петрик.

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      После этого Полторак предложил почтить всех погибших женщин минутой молчания.

      Недавно украинское Министерство обороны разработало указ, согласно которому в Украине отменяют ограничения по приему девушек в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений. Документ начнет действовать с сентября 2019 года.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Война на Донбассе Степан Полторак
      Источник: 24 канал
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