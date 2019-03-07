Сколько женщин стали участниками боевых действий на Донбассе и сколько служат в армии в целом

С 2013 года количество военнослужащих-женщин, проходящих службу в Вооруженных силах, выросло вдвое. За 5 лет войны на Востоке Украины более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий.

Как заявил министр обороны Украины Светлан Полторак в своем обращении по случаю Международного женского дня, сегодня в Вооруженных Силах Украины работают и проходят службу 56 тысяч женщин-военнослужащих, служащих и госслужащих. Из них 26 тысяч – это военнослужащие, из которых 3,5 тысячи – офицеры, выполняющие боевые задачи как на Востоке, так и по назначению.

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"Каждая из вас приняла для себя решение, что надо не бояться, надо идти и с оружием в руках защищать свою землю, своих детей, своих родных и близких. Вы рядом с мужчинами с оружием в руках остановили врага и сделали все возможное для того, что Вооруженные Силы стали сильными и непобедимыми", – подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, за время "войны с российской ордой" 166 военных-женщин получили боевые государственные награды, 1,5 тысячи – награды и отличия от Минобороны, а более тысячи – отличия от начальника Генштаба.

"Хотел бы обратить внимание, что это время более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий. Вы мужественно и героически защищаете нашу страну и территориальную целостность нашей страны, рискуя своей жизнью и здоровьем и к сожалению, отдавая самое ценное, что имеете – свою жизнь", – добавил министр.

Также глава Минобороны назвал погибших женщин за пять лет войны на Донбассе. Это, в частности:

– Наталья Хорунжая,

– Алла Вовк,

– Екатерина Носкова,

– Сабина Галицкая,

– Олеся Бакланова,

– Вера Петрик.

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После этого Полторак предложил почтить всех погибших женщин минутой молчания.

Недавно украинское Министерство обороны разработало указ, согласно которому в Украине отменяют ограничения по приему девушек в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений. Документ начнет действовать с сентября 2019 года.