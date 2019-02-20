Девять опавших роз: истории украинок, погибших на Донбассе

Они могли бы оставаться дома, но выбрали борьбу за Украину. Шестеро девушек-военных погибли на передовой, выполняя боевые задачи. Жизни еще двоих забрали их же сослуживцы. А волонтера Елену Кулиш расстреляли вместе с мужем за помощь украинским военным…

Сволочи убили Сабину. Нашу девочку-медика, помнишь ее? Прямое попадание. ПТУР… – слова, от которых внутри до сих пор все переворачивается.

Ровно год назад, 20 февраля 2018-го, в районе Катериновки в Луганской области погибла санинструктор 10-й бригады Сабина Галицкая. В машину, где была медик, попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР): Сабина погибла на месте, еще несколько военных получили ранения. В бригаде медика называли "Солнышко", потому что редко еще встретишь таких искренних и открытых людей.

Страшная статистика: Сколько украинских военных погибло в войне на Донбассе



Сабина Галицкая

В годовщину смерти Сабины Галицкой рассказываем истории всех девушек, погибших в войне на Донбассе. По данным сведенной волонтерами Книги памяти погибших, на фронте погибли девять женщин: волонтер и восемь военнослужащих.

Оборванные жизни: санинструкторы, связист и стрелок

По данным волонтеров, во время выполнения боевых задач на Донбассе погибли шестеро женщин: Сабина Галицкая (санинструктор, 10 горно-штурмовая бригада), Алла Вовк (санинструктор, 44 артиллерийская бригада), Алеся Бакланова (стрелок, 92 механизированная бригада), Екатерина Носкова (связист, 57 мотопехотная бригада), Наталья Хоружа (санинструктор, 54 механизированная бригада) и Анастасия Горбачова (ДУК).

47-летняя санинструктор 44-й отдельной артиллерийской бригады Алла Вовк с позывным "Фортуна" погибла не от вражеской пули, но в момент несения службы.

Памятная доска Аллы Вовк

18 ноября 2015 года на трассе Северодонецк-Новоайдар в военный КрАЗ, где находилась медик, врезался КамАЗ. В лобовом столкновении, кроме Аллы, тогда также погиб пассажир в гражданском авто. Восемь военнослужащих получили ранения. У Аллы, которая пошла на фронт добровольцем и вытаскивала с поля боя раненных сослуживцев, осталась взрослая дочь и тогда 9-летний внук.

6 августа 2015 года от огнестрельного ранения погибла разведчица ДУК Анастасия Горбачева с позывным "Лиса".



Анастасия Горбачова (справа) с боевой подругой

Девушка была на седьмом месяце беременности, в Мариуполе ей выстрелили в сердце. В день трагедии на сайтах боевиков появилось сообщение, что они "смогли замаскироваться и ликвидировать опасного преступника", но о гибели Лисы до сих пор идут споры. На первых месяцах беременности девушка продолжала ходить в разведку – говорила, не может смотреть, как оккупируют ее страну. Горбачева похоронена в родных Черновцах, ей навсегда останется 32 года.

16 августа 2015-го под оккупированной Горловкой погибла связист 57-й мотопехотной бригады 26-летняя Екатерина Носкова, позывной "Кэт".



Екатерина Носкова. Вечная память...

Во время минометного обстрела она вывезла двоих раненных солдат, вернулась за третьим и погибла. В родной Знаменке Кэт хоронили в закрытом гробу. У военной остался муж и тогда 4-летний сын. При жизни свое решение идти на передовую Носкова объясняла так: "Хлопці, воювати треба всім. Інакше нам цю войну не виграти. А нам потрібна перемога. Я захищаю свою дитину ось так".

2 февраля 2017 года в районе Луганского Донецкой области боевики убили санинструктора 54-й бригады Наталью Хоружу.



Наталия Хоружа (справа)

Это было прямое попадание противотанковой управляемой ракеты. Медик выехала на передовую за тремя раненными: двоим она оказала помощь и отправила в госпиталь, а третьего, более легкого, отвела на опорный пункт. За ними приехала другая санитарная машина, в момент попадания ракеты санинструктор и третий раненный, к сожалению, успели сесть в нее. Наталья погибла на месте, водитель был тяжело ранен, а раненный ранее солдат получил контузию. У медика остались муж и взрослая дочь.

10 октября 2018 года возле шахты "Бутовка" (Авдеевка, Донецкая область) от пули снайпера погибла 19-летняя стрелок 92-й бригады Алеся Бакланова, позывной "Мала".



Алеся Бакланова

Девушка была родом из Луганской области, говорила, что пошла защищать родной дом и ждала 18-летия, чтобы подписать контракт. "Мала" очень не хотела "перебирать бумажки", поэтому сразу попросилась служить, как все. Алесю похоронили в родном поселке Караван-Солодкий, у нее остались родители и брат.

"Верните мне маму"

Елена Кулиш (творческий псевдоним Алена Королева) родилась и выросла в Луганске. В родном городе она была, что называется, звездой – радиоведущая, востребованная тамада, душа компаний и, наверное, самый узнаваемый голос региона. Когда началась война, Лена и ее супруг Владимир не смогли стоять в стороне, и начали войну тяжелее обычной – дома, но в тылу у врага. Они помогали украинским военным, особенно тем, кто удерживал Луганский аэропорт.



Елена Кулиш

10 августа 2014 года в дом семьи Кулиш в поселке Переможне Лутугинского района ворвались боевики. Елену и Владимира жестоко избили на глазах у пожилых родителей, а затем увезли в неизвестном направлении. Почти год близкие думали, что супругов содержат где-то "на подвале" в Луганске, а 5 июня 2014-го Вову и Лену похоронили. Оказалось, их расстреляли еще в день похищения. Елене теперь навсегда 46 лет.

Чтобы начать поиски пары уже среди мертвых друзья семьи Кулиш в буквальном смысле слов стучались во все двери. Осенью 2014-го, через 40 дней после пропажи, дочка радиоведущей Валерия, чтобы привлечь внимание властей и правоохранителей, публично объявила голодовку. В ее статусе в одной из соцсетей долгое время было написано: "Верните мне маму".

"Это была не боевая потеря..."

Среди девятерых девушек, погибших на Донбассе, есть две военнослужащих, в чьих смертях обвиняют их же сослуживцев.

13 апреля 2017 года в Бахмуте оборвалась жизнь 21-летней Алины Сургучевой.



Алина Сургучева

Девушка служила в 53-й бригаде, контракт подписала в 2016-м. Следствие обвинило в трагедии тогда еще 39-летнего сослуживца Сургучевой. По одной из версий, все произошло по неосторожности: якобы, сослуживец хотел похвастаться пистолетом, нечаянно нажал на курок и выстрелил в старшего солдата. В тот вечер Алина и остальные военные праздновали присвоение очередного воинского звания одному из сержантов. Сразу после трагедии близкие Сургучевой заявили, что с тем, кто нажал на курок, девушка была в хороших приятельских отношениях.

26 июня 2017 года под Мариуполем погибла 23-летняя Надежда Морозова.



Надежда Морозова

За месяц до гибели девушка подписала контракт с 59-й бригадой. Морозова была матерью-одиночкой и жила в Одесской области. Сначала родственникам военной сказали, что она погибла от шальной пули во время обстрела в районе Волновахи. Уже после похорон военный прокурор Олег Сенюк заявил, что в смерти Морозовой подозревают ее сослуживца.

Это была не боевая потеря, а насильственным способом. Уже по этому поводу есть подозреваемое лицо, которое рассказало отдельные детали совершения преступления. Это сослуживец. Он свою вину в убийстве не признает, а дает показания, что якобы было неосторожное обращение с оружием, что привело к смерти, – сообщил Сенюк летом 2017-го.

В армии мужчины и женщины равны

Тем временем, Украина продолжает бороться за гендерное равенство в армии. Летом 2018-го в параде на День Независимости впервые участвовала "женская коробочка". Активисты надеются, что в этом году девушки-военнослужащие не будут выделены отдельно, ведь в цивилизованном мире они должны были бы шагать возле мужчин – в зависимости о того, какой вид и род войск представляют.

В Киевском военном лицее им. Богуна на днях начали ремонт девичьей казармы. Раньше в лицее учились только мальчики, но в скором времени здесь начнется набор и для девочек, желающих строить военную карьеру и поступать в профильные ВУЗы.

И, пожалуй, главное: в июле 2016 года женщинам официально разрешили занимать в ВСУ боевые должности, чтобы, в том числе, журналисты могли называть девушку-снайпера снайпером, а не санинструктором, "потому что так написано в "военнике".

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