10:57
8 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 березня
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, 7 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Як найчастіше згадують жінок в онлайн-ЗМІ: цікаві дані

      35 Читать новость на русском
      Як найчастіше згадують жінок в онлайн-ЗМІ: цікаві дані
      Як найчастіше згадують жінок в онлайн-ЗМІ: цікаві дані / Фото з відкритих джерел

      В українських онлайн-ЗМІ 92% згадок про жінок стосуються політики, криміналу та шоу-бізнесу. Решта 8% – це згадки про жінок у матеріалах про освіту, економіку, спорт, здоров'я.

      У онлайн-виданнях новин про жінок-героїнь майже втричі менше, ніж про чоловіків, – в середньому у 28% матеріалів, йдеться у в дослідженні ГО "Інститут масової інформації".

      Читайте також: Скільки жінок стали учасниками бойових дій на Донбасі та скільки служать у армії загалом

      37% матеріалів, у яких згадували жінок, стосувалися політичної тематики. У лютому найчастіше онлайн-ЗМІ згадували кандидатку в президенти Юлію Тимошенко та народну депутатку Світлану Заліщук.

      Згадок про жінок, які стосувалися новин криміналу – 18%. Найчастіше в новинах йшлося саме про загиблу Катерину Гандзюк. Окрім того, жінки як героїні теми криміналу траплялися в матеріалах про смертельні ДТП та згадувалися як родички загиблих.

      У новинах шоу-бізнесу та кіно на згадок про жінок – 37%. Найчастіше писали про учасниць українського нацвідбору Євробачення-2019 — Maruv та Anna-Maria.

      Дослідження проводили серед таких ЗМІ: "Обозреватель", "Знай.юа", "Страна", 24-й канал, "Гордон", "Українська правда", "Новое время", Укрінформ, "Сегодня", ТСН, "Ліга". Вибірка становила 1100 новин (по 100 новин з кожного досліджуваного ЗМІ, взятих одночасно, у лютому 2019 року).

      Цікаво, що експертки коментували лише кожен четвертий матеріал – 24%. Як експертки в онлайн-ЗМІ найчастіше траплялися прес-секретарки (31%), зокрема речниця МЗС Катерина Зеленко та речниця Білого дому Сара Сандерс. На другому місці – експертки з тематики шоу-бізнесу (19%). Здебільшого це були коментарі членкині правління НСТУ Олександри Кольцової щодо нацвідбору на "Євробачення 2019".

      Експертками з політичних питань найчастіше виступали жінки-іноземки – 9%, а з економічних – 8%. 

      жінки у змі

      blog_ava
      На Київщині трапилася страшна ДТП: п'ятеро осіб загинуло
      сьогодні
      2801
      Теги: Новини України ЗМІ Соціологічне дослідження Гендерна рівність Журналісти
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яскраві українки, які не мали часу на страждання
      сьогодні , 09:01 Яскраві українки, які не мали часу на страждання
      Євгенія Мазур
      Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      сьогодні , 09:00 Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      3102
      Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      сьогодні , 08:40 Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      Артем Овдієнко 629
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 34344
      Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      сьогодні , 04:20 Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      177883
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук