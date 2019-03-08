Як найчастіше згадують жінок в онлайн-ЗМІ: цікаві дані

В українських онлайн-ЗМІ 92% згадок про жінок стосуються політики, криміналу та шоу-бізнесу. Решта 8% – це згадки про жінок у матеріалах про освіту, економіку, спорт, здоров'я.

У онлайн-виданнях новин про жінок-героїнь майже втричі менше, ніж про чоловіків, – в середньому у 28% матеріалів, йдеться у в дослідженні ГО "Інститут масової інформації".

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37% матеріалів, у яких згадували жінок, стосувалися політичної тематики. У лютому найчастіше онлайн-ЗМІ згадували кандидатку в президенти Юлію Тимошенко та народну депутатку Світлану Заліщук.

Згадок про жінок, які стосувалися новин криміналу – 18%. Найчастіше в новинах йшлося саме про загиблу Катерину Гандзюк. Окрім того, жінки як героїні теми криміналу траплялися в матеріалах про смертельні ДТП та згадувалися як родички загиблих.

У новинах шоу-бізнесу та кіно на згадок про жінок – 37%. Найчастіше писали про учасниць українського нацвідбору Євробачення-2019 — Maruv та Anna-Maria.

Дослідження проводили серед таких ЗМІ: "Обозреватель", "Знай.юа", "Страна", 24-й канал, "Гордон", "Українська правда", "Новое время", Укрінформ, "Сегодня", ТСН, "Ліга". Вибірка становила 1100 новин (по 100 новин з кожного досліджуваного ЗМІ, взятих одночасно, у лютому 2019 року).

Цікаво, що експертки коментували лише кожен четвертий матеріал – 24%. Як експертки в онлайн-ЗМІ найчастіше траплялися прес-секретарки (31%), зокрема речниця МЗС Катерина Зеленко та речниця Білого дому Сара Сандерс. На другому місці – експертки з тематики шоу-бізнесу (19%). Здебільшого це були коментарі членкині правління НСТУ Олександри Кольцової щодо нацвідбору на "Євробачення 2019".

Експертками з політичних питань найчастіше виступали жінки-іноземки – 9%, а з економічних – 8%.