Кому "белый билет" дает отсрочку от мобилизации

"Белый билет" – это специальный документ, который выдается призывнику военно-врачебной комиссией. Он освобождает мужчину от службы в армии даже во время мобилизации.

Поскольку повестки получают все, некоторые категории мужчин могут аннулировать повестку, а другие имеют отсрочку. Все, кто имеет отсрочку, указаны в статье 26 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Белый билет – это фактически вывод военно-врачебной комиссии по непригодности или частичной пригодности мужчины к службе в армии по состоянию здоровья или другим причинам.

В Украине существуют три категории такого документа:

ограниченно пригодный к военной службе;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

То есть в военное время все мужчины, попавшие под первую и вторую категории, могут призываться к службе в армии, но только в тылу. А вот получившие третью категорию полностью освобождаются от воинских обязанностей независимо от возраста.

Нужно ли идти в ТЦК владельцам "белого билета"

Работники ТЦК объяснили, что в ТЦК должны явиться все получившие повестки. Если права на отсрочку у человека нет, его обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

В настоящее время военнообязанные могут направляться на прохождение медкомиссии сразу после того, как оказывается, что у них нет прав на отсрочку.

При этом наличие белого билета не является основанием для освобождения от мобилизации. Только категория "непригодный с исключением из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине,

– объяснили военные.

После прохождения ВЛК медики принимают решение о состоянии здоровья военнообязанного.

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также те, кто имеет обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями, деформацию скелета со значительными нарушениями функций.