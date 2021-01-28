Новоиспеченный Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. По его словам, новая администрация сейчас изучает все действия Кремля.

Источник: Государственный департамент США

Соответствующее заявление Бликен сделал во время своей первой пресс-конференции на посту государственного секретаря. Его общение с журналистами транслировали в прямом эфире.

Обратите внимание! Байден и Путин во время разговора имели серьезные разногласия касательно Украины, – Кремль

Детали заявления Блинкена по России

Он, в частности, отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в России и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

"Меня до сих пор поражает, какой озабоченный и, возможно, испуганный вид имеет российское правительство из-за одного человека – господина Навального", – подчеркнул Блинкен.

Государственный секретарь США добавил, что в Вашингтоне также внимательно изучают другие действия россиян, в частности:

хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds,



рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных,



попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года в США.

Заметим! Ранее президент США Джо Байден заявлял, что будет консультироваться с НАТО в вопросах безопасности. В то же время, по данным СМИ, он готовит санкции против Кремля из-за его агрессии.



Кроме того, Байден будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России Алексея Навального. Белый дом призывает российские власти немедленно освободить оппозиционера.