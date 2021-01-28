Белый дом изучает злонамеренную деятельность России, – Блинкен
Новоиспеченный Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. По его словам, новая администрация сейчас изучает все действия Кремля.
Источник: Государственный департамент США
Соответствующее заявление Бликен сделал во время своей первой пресс-конференции на посту государственного секретаря. Его общение с журналистами транслировали в прямом эфире.
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Детали заявления Блинкена по России
Он, в частности, отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в России и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.
"Меня до сих пор поражает, какой озабоченный и, возможно, испуганный вид имеет российское правительство из-за одного человека – господина Навального", – подчеркнул Блинкен.
Государственный секретарь США добавил, что в Вашингтоне также внимательно изучают другие действия россиян, в частности:
- хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds,
- рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных,
- попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года в США.
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