Новоспечений Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. За його словами, нова адміністрація зараз вивчає всі дії Кремля.

Джерело: Державний департамент США

Відповідну заяву Блікен зробив під час своєї першої пресконференції на посаді державного секретаря. Його спілкування з журналістами транслювали в прямому ефірі.

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Деталі заяви Блінкена щодо Росії

Він, зокрема, зазначив, що Білий дім зараз вивчає використання хімічної зброї в Росії та замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

"Мене досі вражає, яким занепокоєний і, можливо, переляканий вигляд має російський уряд через одну людину – пана Навального", – підкреслив Блінкен.

Державний секретар США додав, що у Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, зокрема:

хакерські атаки на програмне забезпечення SolarWinds,

рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових,

спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

Зауважимо! Раніше президент США Джо Байден заявляв, що консультуватиметься з НАТО у безпекових питаннях Росії. Водночас, за даними ЗМІ, він готує санкції проти Кремля через його агресію.



Крім того, Байден розглядатиме всі варіанти відповіді Вашингтону на арешт в Росії Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити опозиціонера.