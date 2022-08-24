Белый дом объявил о почти 3 миллиардах помощи Украине

Белый дом сделал приятный подарок в День Независимости Украины. Штаты объявили о почти 3 миллиардах долларов помощи нашей стране.

Президент США Джо Байден уже объявил об утверждении крупнейшего пакета военной помощи для Украины.

Важно Скрещиваем пальцы, – эксперт предположил, какое оружие может находиться в рекордном пакете помощи от США.

Байден отметил, что за последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе.

Они решительно и сильно противостояли полномасштабному вторжению россии в Украину. И сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается – и будет оставаться – суверенным и независимым государством,

– подчеркнул глава США.

Соединенные Штаты Америки привержены поддержке народа Украины. И в рамках этого обязательства Байден объявил о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине.

О какой помощи говорится

Всех деталей глава Белого дома не раскрыл, но анонсировал предоставление Украине:

систем противовоздушной обороны,

артиллерийских систем и боеприпасов,

беспилотных авиационных комплексов и радаров, обеспечивающих продолжение обороны в долгосрочной перспективе.

Я знаю, что этот день независимости является горьким для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Но 6 месяцев неустанных атак укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за 31 год независимости,

– констатировал Байден.

Он подчеркнул, что сегодня и каждый день США стоят вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая самодержавием, не сравнится с пламенем свободы, освещающей души свободных людей всюду.

Сколько денег Украина уже потратила на оборону и безопасность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина уже потратила более 420 миллиардов гривен. В общей сложности более 40% всех денег, которые тратили из бюджета, – направили на нужды армии. Речь идет о:

288 миллиардов гривен на зарплаты военных;

135 миллиардов гривен – на другие нужды (в частности, приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения).

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