Белый дом обсуждает планы поездки Байдена в Европу в следующие недели, – СМИ

Белый дом обсуждает планы поездки Байдена в Европу на следующие недели. Причина возможного визита президента США – война России с Украиной.

Никаких деталей на данный момент неизвестно. Окончательное решение, будет ли вообще поездка, в Белом доме пока не было принято.

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В то же время, если лидер Штатов таки прибудет в Европу, очевидно, он посетит Брюссель.

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