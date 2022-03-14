Белый дом обсуждает планы поездки Байдена в Европу в следующие недели, – СМИ
14 марта 2022 , 18:36Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Белый дом обсуждает планы поездки Байдена в Европу на следующие недели. Причина возможного визита президента США – война России с Украиной.
Никаких деталей на данный момент неизвестно. Окончательное решение, будет ли вообще поездка, в Белом доме пока не было принято.
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В то же время, если лидер Штатов таки прибудет в Европу, очевидно, он посетит Брюссель.
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