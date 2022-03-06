В Белом доме подчеркнули, что России не удалось дезинформировать мир. Кремлевская пропаганда не работает.

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Россия ввела цензуру и заблокировала ряд СМИ. Также страна-агрессор заблокировала и соцсети, таким образом, ограничив доступ граждан к правдивой информации. Однако Вашингтон осуждает подобные действия.

Вместе с нашими партнерами мы будем и дальше осуждать закрытие Россией независимых медиа и технологических платформ, которые не позволяют Путину беспрепятственно проводить свои кампании по дезинформации,

– говорится в заявлении.

В Белом доме отметили поддержку Украины. Кроме того, в заявлении отметили, что пропагандистские СМИ в России, которые пытаются оправдать войну с Украиной, должны быть наказаны.

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