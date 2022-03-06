У Білому домі наголосили, що Росії не вдалося дезінформувати світ. Кремлівська пропаганда не працює.

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Росія ввела цензуру та заблокувала низку ЗМІ. Також країна-агресорка заблокувала й соцмережі, таким чином обмеживши доступ громадян до правдивої інформації. Однак Вашингтон засуджує такі дії.

Разом із нашими партнерами ми й надалі засуджуватимемо закриття Росією незалежних медіа та технологічних платформ, які не дозволяють Путіну безперешкодно проводити свої кампанії з дезінформації,

– йдеться в заяві.

У Білому домі наголосили на підтримці України. Крім того, в заяві відзначили, що пропагандистські ЗМІ в Росії, які намагаються виправдати війну з Україною, повинні бути покараними.

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