Из-за пандемии Белый дом отменил традиционные праздничные мероприятия для детей, в частности "охоту" за яйцами. В то же время там планируют разослать тысячи сувенирных яиц в центры вакцинации.

По данным опросов "Гала" лишь 47% взрослого населения США считали себя членами религиозной общины в 2021 году. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Возможно, после пандемии люди вернутся в церковь.

Актуально Мы стоим плечом к плечу, – Зеленский о первом разговоре с Байденом

Переговоры между Байденом и Зеленским

На фоне обострения войны на Донбассе, в пятницу, 2 апреля 2021 года, состоялся первый телефонный разговор между президентами США и Украины. Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также политики обсудили важность сотрудничества для сдерживания пандемии COVID-19.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 2 апреля: смотрите видео