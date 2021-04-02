Через пандемію Білий дім скасував традиційні святкові заходи для дітей, зокрема "полювання" за яйцями. Водночас там планують розіслати тисячі сувенірних яєць до центрів вакцинації.

За даними опитуваннями "Гала" лише 47% дорослого населення США вважали себе членами релігійної громади у 2021 році. Це найнижчий показник за останні 10 років. Можливо, після пандемії люди повернуться до церкви.

Актуально Ми стоїмо пліч-о-пліч, – Зеленський про першу розмову з Байденом

Переговори між Байденом та Зеленським

На фоні загострення війни на Донбасі, у п'ятницю, 2 квітня 2021 року, відбулась перша телефонна розмова між президентами США та України. Джо Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Також політики обговорили важливість співпраці для стримування пандемії COVID-19.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 2 квітня: дивіться відео