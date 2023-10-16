Почему Авдеевка не кажется россиянам проблемным направлением

Свой БТР-90 россияне намечали еще в 1990-х и 2000-х годах. По характеристикам это была гораздо лучшая машина, чем БТР-82А. Однако, к большому счастью для всего цивилизованного мира, тогда армия России в плане бронетехники погналась именно за "аналоговнетностью", а не надежностью.

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Поэтому так и получилось, что БТР-90 формально приняли на вооружение еще в 2008 году, а затем эта машина куда-то отправилась вообще на глухие базы хранения вооруженных сил России. Откуда ее и выгребли для поддержки штурмовых действий под Авдеевкой как очередной раритет.

Да, именно как очередной раритет. Ведь от сообщения летом, что россияне для ночных попыток штурмов вокруг Авдеевки начали использовать даже БМПТ "Терминатор" в принципе никакого ажиотажа не было.

В то же время, уже фиксируется тенденция, что россияне для дальнейших атак на Авдеевку отказались от использования больших бронетанковых колонн и перешли к использованию пехотных штурмовых отрядов.

На самом деле, для врага это может быть вполне рациональное решение.

Так, в последние несколько дней армия России понесла большие потери в живой силе – до 1 тысячи "штыков" в сутки. Но нюанс в том, что ориентировочно 50 – 60% этих потерь приходилось вообще на Юг. Из чего следует, что для самих россиян Авдеевское направление может вообще не выглядеть "проблемным" именно в плане перехода на формат пехотных штурмов.

На этом фоне точно не стоит впадать в ошибочные оценки того, как сейчас россияне могут управлять своими войсками при попытках оцепить Авдеевку.

На первый взгляд, они начинали штурмовать батальонно-тактическими группами прямо в стиле февраля – марта 2022 года, а теперь все снова распылилось до уровня небольших штурмовых отрядов. Но, вероятнее всего, для командования армии России что БТГр на поле боя, что штурмовой отряд могут выглядеть просто как часть соединений уровня "батальон-полк-бригада-дивизия", которые они бросили в штурмы для достижения задач.

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Эти же штурмовые отряды россиян выглядят разрозненными, но могут действовать в пределах единого замысла на поле боя, поставленного для соединений уровня "Батальон-полк-бригада-дивизия". То, что враг пошел на такое "расщепление" сил, может означать, что у него нет проблем с младшим офицерским и сержантским составом хотя бы на том уровне, как нам всем хотелось.

США говорят, что россияне плохо экипированы, но это не так

В Белом доме уже объявили, что Россия под Авдеевкой снова действует отрядами плохо обученной и оснащенной пехоты, но эта оценка скорее политически мотивирована, и ее мотивация нам вряд ли понравится.

Раз на то пошло, еще с зимы – весны 2023 года штурмовые отряды россиян, независимо от организационной принадлежности четко демонстрируют такое распределение по структуре:

ориентировочно половина – действительно пехотинцы с экспресс-курсом подготовки;

а вот другая ориентировочно половина – хорошо подготовлены бойцы дефицитных специально гранатометчики, пулеметчики, операторы ПТРК и снайперы.

То есть это не просто так "шойгисты" с автоматами прут под пулеметы ВСУ, "шойгистов" при этом поддерживают свои пулеметчики и гранатометчики. Поскольку штурмовые отряды россиян сейчас под Бахмутом начали активно ходить именно в ночные штурмы, значит, с тепловизорами все в порядке. То есть о плохой экипировке россиян здесь точно говорить не приходится.

А почему же об этом заговорил Джон Кирби? Ну, возможно, в рамках политического мотива, по которому США будут давать прямую поддержку оружием Украине именно в тех лимитах, которые будут "достаточными" для сдерживания армии России как "деградированного" противника. То есть, не на уровне реальных возможностей, которые будут показывать россияне, а на уровне того, как это будут "видеть" в Белом доме.

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Історичні паралелі іноді поганий інструмент

Когда в войне России против Украины начинается о битве, которая уже затянулась или может затянуться на несколько месяцев без стремительного территориального прогресса, почему-то говорят лишь о параллели с Первой мировой. Как будто такого во Вторую мировую войну не было.

Вот особенно сейчас стал актуальным пример с битвой за Хюртгенвальдский лес, которую армия США вела с сентября 1944 года до февраля 1945 года на площади всего 130 квадратных километров. Из 130 тысяч "штыков" там было потеряно до 30 тысяч.

Нюанс в том, что именно это сражение было главным при прорыве так называемой линии Зигфрида, часть которого была органически вписана именно в этот Хюртгенвальдский лес. Показательно, что столь долго армия США при полных силах и способностях преодолевала оборону вермахта, который был уже полуразобран, но еще умел гибко вести оборону.

Действительно, исторические параллели – это иногда очень плохой инструмент и чтобы оценивать события в ретроспективе, и чтобы пытаться предусмотреть развитие будущих событий тоже.