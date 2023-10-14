Сравнивать можно только тогда, когда условия одинаковы
Начались массовые рассказы о самопожертвовании израильтян как в самой стране, так и в других странах, а также какие-то странные акценты, что украинцы делали меньше.
К теме Российская пропаганда набросилась на Израиль: при чем здесь Украина
Я просто напомню, что в первые дни полномасштабной войны в Украине сотни тысяч украинцев ушли на войну в полной неопределенности. Со стрелковым оружием против танковых колонн и при полном доминировании противника в воздухе и артиллерии. Сотни миллионов долларов ежедневно тратила диаспора и украинцы на поддержку воинов.
Украине не было и нет равных по масштабам патриотизма и помощи от гражданских в первые дни войны.
Не обесценивайте то, что мы сделали. Что сделали люди, которые ценой своей жизни и здоровья остановили нашествие сил противника, превосходившие нас в разы. Противника, считавшегося "второй армией в мире".
Нам есть чему учиться у Израиля, но мы достойно встретили врага, имевшего преимущество в десятки раз. Мы сделали то, что от нас никто не ожидал, даже союзники-оптимисты. Мы до сих пор стоим ценой сверхусилия и исключительного героизма. И во многом вопреки надеждам и действиям некоторых политиков.
Читайте также Как спасти детей, пока взрослые воюют: в ООН снова коллапс
Израильским воинам – военной удачи. А нам все же надо когда-нибудь начать избавляться от комплексов неполноценности. Не унижайте ВСУ и вклад гражданских украинцев. Это все усталость. Просто вспоминайте первые дни.