Порівнювати можна лише тоді, коли умови однакові

Почалися масові розповіді про самопожертву ізраїльтян як в самій країні, так і в інших країнах, а також якісь дивні акценти що українці робили менше.

До теми Російська пропаганда накинулася на Ізраїль: до чого тут Україна

Я просто нагадаю, що в перші дні повномасштабної війни в Україні сотні тисяч українців пішли на війну у повну невизначеність. Зі стрілковою зброєю проти танкових колон та під час повного домінування противника в повітрі та артилерії. Сотні мільйонів доларів щоденно витрачала діаспора та українці на підтримку вояків.

Україні не було і нема рівних за масштабами патріотизму і допомоги від цивільних в перші дні великої війни.

Не знецінюйте те, що ми всі зробили. Що зробили люди, які ціною свого життя та здоров'я зупинили навалу сил противника, які переважали нас у рази. Противника, який вважався "другою армією у світі".

Нам є чому вчитися в Ізраїлю, але ми гідно зустріли ворога, який мав перевагу в десятки разів. Ми зробили те, чого від нас ніхто не очікував, навіть союзники-оптимісти. Ми й досі стоїмо ціною надзусиль і виключного героїзму. І дуже багато в чому всупереч надіям та діям деяких політиків.

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І ще – порівнювати можна тільки при рівних умовах. А вони, зауважте, зовсім не рівні. Від території бойових дій, до співвідношення в артилерії, авіації, та всіх інших видах озброєння. І звісно співвідношення кількості солдат.

Ізраїльським воякам – військової удачі. А нам все ж треба колись почати позбавлятися від комплексів меншовартості. Не принижуйте ЗСУ та внесок цивільних українців. Це все втома. Просто згадуйте перші дні.