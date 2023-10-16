ХАМАС хотел крови в Секторе Газа

Какова цель теракта? Не сам теракт, а реакция на него.

К теме На фоне войны в Израиле в украинцев снова проснулся комплекс неполноценности

Целью ХАМАС было вызвать такую эмоциональную реакцию Израиля, чтобы у него не осталось другого выхода, кроме радикальных действий в ответ. Жестокость здесь – не только черта террористов, она и инструмент. Израиль делает то, что хотел увидеть ХАМАС. Израиль мстит и реагирует эмоционально. И ХАМАС и его спонсоры радуются.

Какова цель атаки ХАМАС? Он хотел получить кровь в Секторе Газа. Кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они хотели крови жителей Сектора Газа. Все потому, что эта кровь делает невозможным соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое должно было стать прорывом в деле о мире на Ближнем Востоке. Она могла бы обеспечить реализацию пути Индия – Ближний Восток – Европа, нанеся удар по позициям Китая.

Соглашение точно уже сорвано. В ближайшие годы к ней невозможно будет вернуться.

Парадокс в том, что все все понимают.

Саудовская Аравия понимает, что ХАМАС хотел крови в Секторе Газа, чтобы сорвать сделку. Понимает, что этот удар по ним наносит Иран руками своих приспешников. Понимает, но не может поступать иначе. Саудовская Аравия не может не реагировать на действия Израиля, потому что подданные не поймут своего принца. Они заложники ненависти, которую десятилетиями взращивали против евреев, равно как Израиль является заложником своего желания мести.

понимает, что ХАМАС хотел крови в Секторе Газа, чтобы сорвать сделку. Понимает, что этот удар по ним наносит Иран руками своих приспешников. Понимает, но не может поступать иначе. Саудовская Аравия не может не реагировать на действия Израиля, потому что подданные не поймут своего принца. Они заложники ненависти, которую десятилетиями взращивали против евреев, равно как Израиль является заложником своего желания мести. Израиль понимает, но не может остановиться, потому что его граждане хотят крови и мести.

понимает, но не может остановиться, потому что его граждане хотят крови и мести. Понимают США, но могут только пытаться минимизировать ущерб.

Заметьте Авдеевка в "окружении" – это от создателей "Киев за 3 дня"

Почему в теракте главный не сам теракт

Радуются Китай, Иран, Владимир Путин. Все они возлагают ответственность на Израиль, занимая одинаковую позицию и заигрывая с левыми на Западе, которые также привыкли повторять методики еще времен Коминтерна (ничего нового, это все было уже много раз) об израильской военщине и страдающих детях палестинцев. Хотя именно они больше всех радуются крови в Секторе Газа.

Радуется и Реджеп Эрдоган, потому что путь из Индии должен был обойти Турцию. Он также повторяет нарративы о вине Израиля в эскалации.

Молчит Индия. Потому что ничего не может сделать. Потому что все разыграли без нее. Разве что больше российских нефтедолларов теперь застрянет в рупиях.

Главное в теракте не сам теракт, а ответ на него. Атаки 11 сентября в США долгосрочно ослабили Америку именно потому, что Вашингтон увязался в две войны – Афганистан и Ирак. США разрешили себя спровоцировать.

Важно Почему последняя встреча "Рамштайна" имела беспрецедентное значение для Украины

Израиль долговременно ослабляет себя даже уничтожая инфраструктуру ХАМАС в Секторе Газа. Ибо здесь вопрос только времени, которое понадобится, чтобы снова вырыть эти туннели. Желающих стать под флаг ХАМАС будет больше из-за желания отомстить. Отомстить за кровь, которую спровоцировал сам ХАМАС. А проводники террористов сидят сейчас в безопасности, провоцируя кровь оттуда, где не может пролиться их.

Вот так работает бизнес на крови. Какая мораль? А никакой. Только факты. Западная цивилизация проиграла этот раунд. "Ось зла" празднует. Мы можем только надеяться, что это поражение в промежуточной битве заставит кого-то в Вашингтоне отрезветь и вспомнить, что история не закончилась и финальную точку могут поставить не они. И война России против Украины является частью этой битвы, поэтому нужно наказать "ось зла", которая сегодня празднует.