Помощь для Украины будет

Этот конфликт сейчас занимает почти все внимание западных политиков и медиа. Многие на Западе опасаются большой войны на Востоке с неожиданными последствиями для стабильности в мире и мировой экономики. Именно поэтому было очень важно увидеть, как союзники воспринимают необходимость продления помощи для Украины.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие участники встречи сказали Владимиру Зеленскому, что поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться при любых условиях.

Из наиболее актуального сейчас говорят о противовоздушной обороне. Это очень важно, ведь осенью и зимой Россия хочет усилить атаки на украинскую критическую инфраструктуру. Речь и об артиллерии, которая важна на фоне наступления ВСУ на российские позиции. Ну и, конечно, о боеприпасах.

О том, что США также окажут Украине новую помощь, сказал американский министр обороны Ллойд Остин. Он рассказал о пакете стоимостью в 200 миллионов долларов, содержащем в себе боеприпасы и противотанковое оружие. Кроме того, администрация Джо Байдена пытается договориться с Конгрессом о продлении новой помощи Украине.

Угроза мирового кризиса

Это актуально и потому, что мы понимаем, какие угрозы возникли для США из-за террористической операции, которую поддерживают Иран и, вероятно, Россия, бандитов ХАМАС в Израиле.

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В такой ситуации понимание американцев, что они находятся на передней линии борьбы демократий и диктатур, становится очень важным. Мнения тех, кто считал, что помощь Украине вовлекает США в какой-то локальный конфликт на постсоветском пространстве, становятся маргинальными даже с точки зрения тех людей, которые недавно могли поддерживать эту удивительную позицию Дональда Трампа.

Так что мы можем говорить о консолидации усилий. О том, что война на Ближнем Востоке не только не отвлечет цивилизованный мир от Украины, но и продемонстрирует, что все конфликты, связанные с диктаторскими режимами, могут быть разрешены только пакетно. Если оставлять одну разъяренную рану, дальнейшей глобализации конфликта не избежать.

Это будет провоцировать гибель новых мирных жителей в демократических странах. Это станет предпосылкой для все большего экономического кризиса, который подвергнет сомнению выживание западных экономик.

Это не просто слова. Во время войны Судного дня в Израиле возможности западных стран серьезно ослабли из-за увеличения цен на нефть. Это произошло из-за нефтяного эмбарго, введенного арабскими странами, которые потребовали уничтожения еврейского государства и были взбешены потому, что страны Запада не давали им такой возможности. Тогда произошло переформатирование мировой экономики. За последние 50 лет она не успела прийти в норму.

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Сейчас мы также будем наблюдать сногсшибательное переформатирование мировой экономики на дальнейшее десятилетие. Чтобы противостоять диктатурам, нужно помогать странам, борющимся за свое будущее и победу демократических ценностей – Украине и Израилю.