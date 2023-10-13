Румыния становится одним из важнейших партнеров

Так случилось, что Румыния превращается для нас в одно из своеобразных "дополнительных окон" в мир.

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Один из элементов стратегии российских агрессоров по уничтожению Украины – это экономическое подавление. Для этого они начали с блокады украинских портов, и до сих пор уделяют этой блокаде особое внимание. Россияне занимаются не только минированием, но и регулярными обстрелами портовой инфраструктуры. Они торжественно вышли из зернового соглашения, несмотря на то, что это было им политически не совсем выгодно с точки зрения поддержки стран Африки.

Россия уже начала доставать регулярно ту же Румынию с помощью собственных дронов.

В то же время, Украина сформировала собственный альтернативный зерновой коридор своими территориальными водами, а также территориальными водами Румынии и Болгарии. И он реально работает.

Понятно, что российские агрессоры вынашивают и реализуют новые планы по противодействию функционирования украинской экономике. На этом фоне Украина и Румыния формируют еще один транспортный маршрут, который в ближайшее время должен заработать.

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Все это стратегический вопрос. Румыния превращается для Украины в одного из важнейших стратегических партнеров. Враг это понимает. Неудивительно, что он пытается противодействовать этому не только военными, но и политическими методами из-за собственной агентуры в парламенте Румынии, которой тоже хватает.

Поэтому все это не просто и требует дипломатических усилий со стороны обоих государств.