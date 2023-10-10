Зеленский анонсировал встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По его словам, у него большой спектр тем для переговоров с лидером Румынии. Это первый визит Зеленского в Румынию с начала полномасштабного вторжения России.

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"Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет", – написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский очертил цели визита в Румынию

Президент сообщил, что во время визита в Румынию будут затрагиваться темы о:

дальнейшем взаимодействии стран в сфере безопасности,

развитии авиационной и других оборонных коалиций,

усилении украинской ПВО,

общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами.

"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", – подчеркнул президент.

Зеленский выразил благодарность Румынии "за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту, а также – за максимально конструктивную солидарность, которая дает нашим странам возможность вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной".

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