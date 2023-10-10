Зеленський анонсував зустріч з президента Румунії Клаусом Йоханнісом. За його словами, у нього великий спектр тем для переговорів з лідером Румунії. Це перший візит Зеленського до Румунії від початку повномасштабного вторгнення Росії.
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"Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає", – написав Зеленський у соцмережах.
Зеленський окреслив цілі візиту в Румунію
Президент повідомив, що під час візиту до Румунії порушуватимуться теми про:
- подальшу безпекову взаємодію країн,
- розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій,
- посилення української ППО,
- загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами.
"Цей візит принесе користь обом нашим народам", – наголосив президент.
Зеленський висловив вдячність Румунії "за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист, а також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої".
Падіння російських дронів у Румунії та навчання на F-16
- Румунія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.
- Продовжуючи тему оборони, слід зазначити, що у вересні уламки російських "Шахедів" кілька разів падали на території Румунії під час атак проти України.
- Президент Клаус Йоганніс заявив, що російські військові безпілотники не атакують Румунію, але створюють "реальну проблему". За його словами, "неприйнятно", щоб їхні уламки падали на території країни.
- Через російські атаки по Півдню України в Румунії визнали, що агресія Росії зачепила і їхню країну. У відповідь Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною.
- Додамо, що Румунія разом з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Болгарією вирішила продовжити заборону на імпорт українського зерна, попри те, що ЄС зняв ембарго. Згодом у Румунії повідомили, що імпорт зерна з України буде дозволений тільки румунським фермерам і переробникам тільки на підставі ліцензії.