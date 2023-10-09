У віторок, 10 жовтня, Володимир Зеленський відвідає Румунію. Цей візит – перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Візит підтверджує підтримку

Президент Румунії Клаус Йоганніс прийме главу нашої держави у Котроченському палаці в Бухаресті.

У повідомленні канцелярії Йоганніса мовиться, що візит підтверджує незмінну безумовну підтримку України.

Також він показує особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес,

– зазначили у президента Румунії.

Президенти обговорять посилення підтримки Києва, а також безпекову ситуацію в Чорному морі та кроки для врегулювання. Також торкнуться теми двосторонньої співпраці.

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