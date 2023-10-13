Румунія стає одним з найважливіших партнерів

Так трапилося, що Румунія перетворюється для нас в одне зі своєрідних "додаткових вікон" у світ.

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Один з елементів стратегії російських агресорів зі знищення України – це економічне придушення. Для цього вони почали з блокади українських портів, і досі приділяють цій блокаді підвищену увагу. Росіяни займаються не лише мінуванням, але й регулярними обстрілами портової інфраструктури. Вони урочисто вийшли з зернової угоди, попри те, що це було їм політично не зовсім вигідно з погляду підтримки від країн Африки.

Росія вже почала діставати регулярно ту ж Румунію за допомогою власних дронів.

Водночас Україна сформувала власний альтернативний зерновий коридор своїми територіальними водами, а також територіальними водами Румунії та Болгарії. І він реально працює.

Зрозуміло, що російські агресори виношують та реалізують нові плани з протидії функціонування українській економіці. На цьому тлі Україна і Румунія формують ще один транспортний маршрут, який найближчим часом має запрацювати.

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Все це стратегічне питання. Румунія перетворюється для України на одного з найважливіших стратегічних партнерів. Ворог це розуміє. Не дивно, що він намагається протидіяти цьому не лише військовими, але й політичними методами через власну агентуру у парламенті Румунії, якої теж вистачає.

Тому все це не просто, і потребує дипломатичних зусиль з боку обох держав.