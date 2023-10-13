Допомога для України буде

Цей конфлікт зараз займає майже всю увагу західних політиків і медіа. Багато хто на Заході побоюється великої війни на Сході з неочікуваними наслідками для стабільності у світі та світової економіки. Саме тому, було дуже важливо побачити, як союзники сприймають необхідність продовження допомоги для України.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші учасники зустрічі сказали Володимиру Зеленському, що підтримка України з боку НАТО продовжуватиметься за будь-яких умов.

З найбільш актуального зараз говорять про протиповітряну оборону. Це дуже важливо, адже осінню та зимою Росія хоче посилити атаки на українську критичну інфраструктуру. Мовиться і про артилерію, яка важлива на тлі наступу ЗСУ на російські позиції. Ну і, звичайно, про боєприпаси.

Про те, що США також нададуть Україні нову допомогу, сказав американський міністр оборони Ллойд Остін. Він розповів про пакет вартістю у 200 мільйонів доларів, що містить у собі боєприпаси й протитанкову зброю. Крім того, адміністрація Джо Байдена намагається домовитися з Конгресом про продовження нової допомоги Україні.

Загроза світової кризи

Це актуально й тому, що ми розуміємо, які загрози виникли для США через терористичну операцію, яку підтримують Іран і, ймовірно, Росія, бандитів ХАМАС в Ізраїлі.

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У такій ситуації розумінням американцями, що вони перебувають на передній лінії боротьби демократій та диктатур, стає дуже важливим. Думки тих, хто вважав, що допомога Україні втягує США у якийсь локальний конфлікт на пострадянському просторі, стають маргінальними навіть з погляду тих людей, які донедавна могли підтримувати цю дивовижну позицію Дональда Трампа.

Отож ми можемо говорити про консолідацію зусиль. Про те, що війна на Близькому Сході не тільки не відверне увагу цивілізованого світу від України, а й продемонструє, що всі конфлікти, пов'язані з диктаторськими режимами, можуть бути вирішити лише пакетно. Якщо залишати одну роз'ятрену рану, подальшої глобалізації конфлікту не уникнути.

Це провокуватиме загибель нових мирних мешканців у демократичних країнах. Це стане передумовою для все більшої економічної кризи, яка поставить під сумнів виживання західних економік.

Це не просто слова. Під час війни Судного дня в Ізраїлі можливості західних країн серйозно послабилися через збільшення нафтових цін. Це трапилося через нафтове ембарго, яке запровадили арабські країни, які зажадали знищення єврейської держави й були розлючені тому, що країни Заходу не давали їм такої можливості. Тоді сталося переформатування світової економіки. За останні 50 років вона не встигла прийти в норму.

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Зараз ми також будемо спостерігати карколомне переформатування світової економіки на подальше десятиліття. Щоб протистояти диктатурам, треба допомагати країнам, які зараз борються за своє майбутнє та перемогу демократичних цінностей – Україні та Ізраїлю.