Белый дом выпустил монету в честь саммита Трампа и Путина в Хельсинки
Историческое событие, такое как встречу Трампа с Путиным в Хельсинки, запечатлели на американских монетах.
Фото монеты в своем твиттере опубликовал журналист издания The New York Times.
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На изделии изображен Кафедральный собор финской столицы на фоне государственных флагов США и России. По кругу написаны имена участников саммита – то есть Трампа и Путина. А ниже – надпись на русском языке "встреча на высшем уровне" и английским "саммит Белого дома и Кремля".
На сайте Белого дома уже есть возможность приобрести сувенир. Стоит такая монетка сотню долларов. Напомним, что американский и российский президенты встретились в Хельсинки 16 июля. Ни о чем не договорились и не сделали громких заявлений. Сразу же после саммита на Трампа посыпалась критика со стороны конгрессменов, силовиков и СМИ – из-за его не четкой позиции в отношении России и слишком покладистое отношение к главе Кремля.