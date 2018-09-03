Белый дом выпустил монету в честь саммита Трампа и Путина в Хельсинки

Историческое событие, такое как встречу Трампа с Путиным в Хельсинки, запечатлели на американских монетах.

Фото монеты в своем твиттере опубликовал журналист издания The New York Times.

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На изделии изображен Кафедральный собор финской столицы на фоне государственных флагов США и России. По кругу написаны имена участников саммита – то есть Трампа и Путина. А ниже – надпись на русском языке "встреча на высшем уровне" и английским "саммит Белого дома и Кремля".

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 вересня 2018 р.

На сайте Белого дома уже есть возможность приобрести сувенир. Стоит такая монетка сотню долларов. Напомним, что американский и российский президенты встретились в Хельсинки 16 июля. Ни о чем не договорились и не сделали громких заявлений. Сразу же после саммита на Трампа посыпалась критика со стороны конгрессменов, силовиков и СМИ – из-за его не четкой позиции в отношении России и слишком покладистое отношение к главе Кремля.