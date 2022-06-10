Пушка А65 "Мста-Б" в деле

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины показали, как применяют пушки А65 "Мста-Б".

Российские кафиры пытаются полностью взять под контроль Северодонецк, но без успеха

Бьем так, что роща шумит и русские офицеры с боеприпасами заканчиваются. Мы – на своей земле, знаем, что делаем и будем избивать кафиров из любого оружия. Пока не вычистим Украину от последнего захватчика,

– отметили воины.

Пушка А65 "Мста-Б" в руках наших воинов уничтожает россиян не хуже западной техники / Фото 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Колоссальные потери врага

По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных , в том числе 200 кафиров было ликвидировано за минувшие сутки. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники.

За вчера оккупантам пришлось проститься еще с 11 танками, 12 боевыми бронированными машинами, 9 реактивными системами залпового огня, 10 беспилотниками оперативно-тактического уровня, 17 единицами автомобильной техники и автоцистерн, артиллерийской системой, средством противовоздушной техники.

Наибольшие потери вражеские войска понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях фронта.

Вчера украинские военные "зажгли" базу ППК "Вагнер" . Она была расположена в городе Кадиевка Луганской области, который россияне нагло оккупировали в 2014 году.

За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили целую вражескую бригаду. Речь об личном составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, понесшего существенные потери.

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