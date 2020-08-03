Бывший Папа Римский Бенедикт XVI – в тяжелом состоянии. В экс-понтифика – рожа – инфекционное воспаление кожи.

Бенедикт XVI – очень слаб, однако при хорошей памяти

О тяжелом состоянии здоровья Бенедикта сообщил его биограф Петер Зевальд, информирует PNP.

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93-летний священнослужитель заболел после посещения Германии. Сейчас бывший понтифик – очень слаб, хотя остается в сознании и твердой памяти.

Зевальд встречался с Бенедиктом XVI в Ватикане 1 августа, чтобы отдать ему экземпляр биографии. По словам биографа, бывший Папа уже составил духовное завещание, которое опубликуют после его смерти.

Коротко о Бенедикте XVI