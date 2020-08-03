Бенедикт XVI тяжело болен: что известно о состоянии бывшего понтифика
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI – в тяжелом состоянии. В экс-понтифика – рожа – инфекционное воспаление кожи.
Бенедикт XVI – очень слаб, однако при хорошей памяти
О тяжелом состоянии здоровья Бенедикта сообщил его биограф Петер Зевальд, информирует PNP.
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93-летний священнослужитель заболел после посещения Германии. Сейчас бывший понтифик – очень слаб, хотя остается в сознании и твердой памяти.
Зевальд встречался с Бенедиктом XVI в Ватикане 1 августа, чтобы отдать ему экземпляр биографии. По словам биографа, бывший Папа уже составил духовное завещание, которое опубликуют после его смерти.
Коротко о Бенедикте XVI
- Йозеф Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в Баварии.
- Был избран главой Римско-католической церкви в 2005 году.
- В апреле 2013 года он отрекся от престола из-за ухудшения состояния здоровья. С этого времени он считается почетным Папой Римским.
- Его преемником стал Папа Франциск.