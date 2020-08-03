Бенедикт XVI – важко хворий: що відомо про стан колишнього понтифіка
Колишній Папа Римський Бенедикт XVI – у важкому стані. У експонтифіка – бешиха – інфекційне запалення шкіри.
Бенедикт XVI – дуже слабкий, проте при добрій пам'яті
Про важкий стан здоров'я Бенедикта повідомив його біограф Петер Зевальд, інформує PNP.
Цікаво Івану Павлу II було б 100 років: факти з життя і надихаючі цитати невтомного Папи
93-річний священнослужитель захворів після відвідин Німеччини. Зараз колишній понтифік – дуже слабкий, хоча залишається при свідомості та добрій пам'яті.
Зевальд зустрічався з Бенедиктом XVI у Ватикані 1 серпня, аби віддати йому примірник біографії. За словами біографа, колишній Папа уже склав духовний заповіт, який опублікують після його смерті.
Коротко про Бенедикта XVI
- Йозеф Ратцінгер народився 16 квітня 1927 року в Баварії.
- Був обраний главою Римсько-католицької церкви в 2005 році.
- У квітня 2013 він відрікся від престолу через погіршення стану здоров'я. Від цього часу він вважається почесним Папою Римським.
- Його наступником став Папа Франциск.