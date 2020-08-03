Колишній Папа Римський Бенедикт XVI – у важкому стані. У експонтифіка – бешиха – інфекційне запалення шкіри.

Бенедикт XVI – дуже слабкий, проте при добрій пам'яті

Про важкий стан здоров'я Бенедикта повідомив його біограф Петер Зевальд, інформує PNP.

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93-річний священнослужитель захворів після відвідин Німеччини. Зараз колишній понтифік – дуже слабкий, хоча залишається при свідомості та добрій пам'яті.

Зевальд зустрічався з Бенедиктом XVI у Ватикані 1 серпня, аби віддати йому примірник біографії. За словами біографа, колишній Папа уже склав духовний заповіт, який опублікують після його смерті.

Коротко про Бенедикта XVI