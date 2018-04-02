Папа Іван Павло ІІ: надихаючі цитати і біографія видатної постаті ХХ століття

2 квітня виповнюється 13 років з дня смерті однієї з найвпливовіших особистостей ХХ століття, людини з безмежно великим і добрим серцем – Папи Римського Івана Павла ІІ.

Навіть після стількох років його шанують і люблять у всьому світі, він надихає мільйони людей своїми вчинками, словами та філософією життя.

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Хто такий Іван Павло ІІ?

Кароль Войтила, або ж як його знає більшість – Іван Павло ІІ – у 1978 році став 264-им Папою Римським. Він став першим в історії Папою слов'янського походження і першим за 455 років, хто не мав італійських коренів.

Понтифікат Івана Павла II тривав 27 років, ставши одним з найтриваліших в історії Католицької Церкви – до 2005-го. Він здійснив 104 закордонні поїздки і відвідав усі континенти. Під час його понтифікату понад 300 мільйонів людей стало католиками. У 2001 році Іван Павло ІІ відвідав Україну.

Помер у віці 84 років від важкої недуги – хвороби Паркінсона і гострого інфаркту міокарда. Його похорон став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства: 4 мільйона паломників проводжали понтифіка в останню путь, 300 тисяч осіб прийшли на траурну літургію, 2 мільярди глядачів стежили за похороном у прямому ефірі.

На церемонію з'їхалися понад 100 глав держав та урядів із 176 країн. Івана Павла II було канонізовано у рекордний час – за 9 років після смерті у 2014-му році.

Правила життя Івана Павла II

Хоча Папа і був дуже сучасним і відкритим, він залишився вірним традиційним християнським цінностям. Іван Павло засуджував гомосексуалізм, аборти, розлучення, дошлюбні і позашлюбні зв'язки та контроль над народжуваністю.

"Запам’ятайте, ніколи не пізно змінити своє життя, впустити Христа у свій дім, навчитися бути терплячими, бути собою і не відрікатися від істини", – таку пораду давав понтифік тим, хто звернув зі шляху істини.

Відкрийте свої серця і не перетворюйте їх на в’язницю зневіри та сумнівів.

Він завжди говорив, що для християнина ситуація ніколи не безнадійна. Окрім того, завжди наголошував та закликав ніколи не переставати мріяти, адже мрії – це "еліксир молодості".

"Не зраджуйте своєму покликанню, адже тільки тоді можна бути у гармонії з собою, коли ти займаєшся тією справою, яку любиш", – говорив Папа.

Не бійтесь ризикувати заради доброї справи, не лякайтеся, коли потрібно відстоювати справедливість, цурайтеся лицемірства та зла.

Прощайте своїм ворогам і живіть далі. Ненависть знищує людину, руйнує її душу, відволікає від головного – від краси світу і неповторності свого життя,

– одне з основних правил життя від Іоана Павла.

Багато уваги приділяв Папа Римський і родині, називаючи її найціннішим скарбом. Він закликав оберігати її та вірити у щиру та жертовну любов.

Іван Павло ІІ закликав не сумувати через невдачі, а сприймати їх як можливість чогось навчитися, з посмішкою на вустах.

Будьте добрими до світу, навіть якщо він готовий розіпнути вас, навіть якщо світ відвертається від вашої допомоги і відповідає лицемірною жорстокістю на ваше милосердя,

– казав Іван Павло ІІ.

"Майбутнє починається сьогодні, а не завтра. Навчіться насолоджуватися сьогоднішнім днем. Минуле змінити не в наших силах, майбутнє – для нас невідоме. І тільки сьогодні маємо можливість стати краплею щирості у бурхливих хвилях океану життя", – нагадував він людям.

Мудрість у словах: цитати, що надихають

Чимало уваги понтифік акцентував на війнах, нагадуючи, що війни – це поразка людяності.

Соціальної справедливості не можна досягти жорстокістю. Жорстокість знищує те, що хоче створити,

– наголошував Папа.

"Я благаю вас! Ніколи, ніколи не втрачайте надії, не майте сумнівів, ніколи не втомлюйтеся і ніколи не сумуйте. Не бійтеся", – закликав він християн.

Сімейні цінності теж займали чи не найважливішу роль: "Всім чоловікам та жінкам довірено завдання створити їхнє власне життя: у певному сенсі вони мають перетворити його на твір мистецтва, на шедевр".

Як функціонує сім'я, так функціонує народ і так функціонує весь світ, у якому ми живемо.

"Повага до людської гідності кожної жінки – є обов'язком кожного чоловіка. Любов між чоловіком і жінкою є неможливою без жертв і самозречення", – казав Папа Римський.

"Мусите вимагати від себе навіть тоді, коли інші нічого від вас не вимагають. Людина не може бути лише вихованою кимось – мусить виховувати саму себе", – говорив Іван Павло ІІ.

Якщо Він (Бог, – "24") просить у вас велику частку, так це тому, що Він знає, що ви можете багато дати.

Папа Римський говорив: "Стаємо тим багатші, що більше непотрібних речей можемо відкинути".

"Зумійте справедливо оцінити те, що є у вас та навколо вас. Навчіться цінувати, розрізняти, вибирати", – не втомлювався нагадувати Іван Павло ІІ.

Як можна любити невидимого Бога, не люблячи ближнього, який поруч?



Іван Павло ІІ – одна з найвпливовіших особистостей ХХ століття