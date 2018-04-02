Папа Иоанн Павел II: вдохновляющие цитаты и биография выдающейся фигуры ХХ века

2 апреля исполняется 13 лет со дня смерти одного из самых влиятельных личностей ХХ века, человека с бесконечно большим и добрым сердцем Папы Римского Иоанна Павла II.

Даже после стольких лет его уважают и любят во всем мире, он вдохновляет миллионы людей своими поступками, словами и философией жизни.

Читайте также: Человек-эпоха: самые известные цитаты Любомира Гузара, которые вдохновляют

Кто такой Иоанн Павел II?

Кароль Войтыла, или как его знает большинство – Иоанн Павел II – в 1978 году264-м Папой Римским. Он стал первым в истории Папой славянского происхождения и первым за 455 лет, кто не имел итальянских корней.

Понтификат Иоанна Павла II продолжался 27 лет, став одним из самых продолжительных в истории Католической Церкви – до 2005-го. Он совершил 104 зарубежные поездки и посетил все континенты. Во время его понтификата более 300 миллионов людей стало католиками. В 2001 году Иоанн Павел II посетил Украину.

Умер в возрасте 84 лет от тяжелой болезни – болезни Паркинсона и острого инфаркта миокарда. Его похороны стали самым массовым церемониальным событием в истории человечества: 4 миллиона паломников провожали понтифика в последний путь, 300 тысяч человек пришли на траурную литургию, 2 миллиарда зрителей следили за похоронами в прямом эфире.

На церемонию съехались более 100 глав государств и правительств из 176 стран. Иоанн Павел II был канонизирован в рекордное время – за 9 лет после смерти в 2014 году.

Правила жизни Иоанна Павла II

Хотя Папа и был очень современным и открытым, он остался верен традиционным христианским ценностям. Иоанн Павел осуждал гомосексуализм, аборты, разводы, добрачные и внебрачные связи и контроль над рождаемостью.

"Запомните, никогда не поздно изменить свою жизнь, впустить Христа в свой дом, научиться быть терпеливыми, быть собой и не отрекаться от истины", – такой совет давал понтифик тем, кто свернул с пути истины.

Откройте свои сердца и не превращайте их в тюрьму уныния и сомнений.

Он всегда говорил, что для христианина ситуация никогда не безнадежная. Кроме того, всегда подчеркивал и призвал никогда не переставать мечтать, ведь мечты – это "эликсир молодости".

"Не изменяйте своему призванию, ведь только тогда можно быть в гармонии с собой, когда ты занимаешься тем делом, которое любишь", – говорил Папа.

Не бойтесь рисковать ради доброго дела, не пугайтесь, когда нужно отстаивать справедливость, чурайтесь лицемерия и зла.

Прощайте своим врагам и живите дальше. Ненависть уничтожает человека, разрушает его душу, отвлекает от главного – от красоты мира и неповторимости своей жизни,

– одно из основных правил жизни от Иоанна Павла.

Много внимания уделял Папа Римский и семье, называя ее самым ценным сокровищем. Он призвал оберегать ее и верить в искреннюю и жертвенную любовь.

Иоанн Павел II призывал не унывать из-за неудач, а воспринимать их как возможность чему-то научиться, с улыбкой на устах.

Будьте добры к миру, даже если он готов распять вас, даже если мир отворачивается от вашей помощи и отвечает лицемерной жестокостью на ваше милосердие,

– говорил Иоанн Павел II.

"Будущее начинается сегодня, а не завтра. Научитесь наслаждаться сегодняшним днем. Прошлое изменить не в наших силах, будущее – для нас неизвестно. И только сегодня имеем возможность стать каплей искренности в бурных волнах океана жизни", – напоминал он людям.

Мудрость в словах: цитаты, которые вдохновляют

Немало внимания понтифик акцентировал на войнах, напоминая, что войны – это поражение человечности.

Социальной справедливости нельзя достичь жестокостью. Жестокость уничтожает то, что хочет создать,

– подчеркивал Папа.

"Я умоляю вас! Никогда, никогда не теряйте надежды, не сомневайтесь, никогда не уставайте и никогда не унывайте. Не бойтесь", – призвал он христиан.

Семейные ценности тоже занимали едва ли не важнейшую роль: "Всем мужчинам и женщинам доверено задание создать их собственную жизнь: в определенном смысле они должны превратить ее в произведение искусства, шедевр".

Как функционирует семья, так функционирует народ и так работает весь мир, в котором мы живем.

"Уважение человеческого достоинства каждой женщины – является обязанностью каждого мужчины. Любовь между мужчиной и женщиной невозможна без жертв и самоотречения", – сказал Папа Римский.

"Должны требовать от себя даже тогда, когда другие ничего от вас не требуют. Человек не может быть только воспитанным кем-то – должен воспитывать самого себя", – говорил Иоанн Павел II.

Если Он (Бог, – "24") просит у вас большую часть, так это потому, что Он знает, что вы можете многое дать.

Папа Римский говорил: "Становимся тем богаче, чем больше ненужных вещей можем отбросить".

"Сумейте справедливо оценить то, что есть у вас и вокруг вас. Научитесь ценить, различать, выбирать", – не уставал напоминать Иоанн Павел II.

Как можно любить невидимого Бога, не любя ближнего, который рядом?

Иоанн Павел II – одна из самых влиятельных личностей ХХ века