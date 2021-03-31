В Словении мужчина с бензопилой и собакой протестовал возле парламента – видео
В столице Словении Любляне неизвестный с собакой включил бензопилу перед зданием парламента. Он кричал, как бы протестуя против карантинных ограничений.
Источник:STA
Инцидент произошел после 19: 00 во вторник, 30 марта. Правоохранители сразу задержали протестующего.
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Детали протеста
Очевидец протеста снял на видео случившееся. На нем слышно, как мужчина по-словенски кричит: "Хватит этого закрытия". СМИ связывают выкрики с карантинными ограничениями из-за коронавируса.
Полиция собирает информацию о мужчине и устанавливает причины такого поведения. В результате инцидента никто не пострадал.
COVID-19 в Словении: главное
- По состоянию на 31 марта в стране коронавирусом болеет примерно 13 тысяч граждан.
- Там вакцинировали более 190 тысяч человек, а 104 тысяч получили уже 2 дозы препарата.
- С 1 по 12 апреля в Словении будет действовать жесткий локдаун.
- В частности, там закроют некоторые магазины, школы перейдут на дистанционное обучение, а общественный транспорт изменит график движения.
- Также гражданам запретят покидать свой регион проживания.
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