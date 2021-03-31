В столице Словении Любляне неизвестный с собакой включил бензопилу перед зданием парламента. Он кричал, как бы протестуя против карантинных ограничений.

Инцидент произошел после 19: 00 во вторник, 30 марта. Правоохранители сразу задержали протестующего.

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Детали протеста

Очевидец протеста снял на видео случившееся. На нем слышно, как мужчина по-словенски кричит: "Хватит этого закрытия". СМИ связывают выкрики с карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Incident pred Državnim zborom. Moški s psom in prižgano motorno žago je želel nad parlament. "Dost mam tega zapiranja," je vzklikal. Policisti so ga že obvladali. pic.twitter.com/bvc4Z80K8P — Luka Svetina (@LukaSvetina) March 30, 2021

Полиция собирает информацию о мужчине и устанавливает причины такого поведения. В результате инцидента никто не пострадал.

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