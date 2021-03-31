У Словенії чоловік з бензопилою і собакою протестував біля парламенту: відео
У столиці Словенії Любляні невідомий із собакою увімкнув бензопилу перед будівлею парламенту. Він начебто кричав, що протестує проти карантинних обмежень.
Джерело:STA
Інцидент трапився близько 19:00 у вівторок, 30 березня. Правоохоронці відразу затримали протестувальника.
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Деталі протесту
Очевидець протесту зняв на відео те, що трапилось. На ньому чути, як чоловік кричить: "Досить цього закриття". ЗМІ пов'язують вигуки із карантинними обмеженнями через коронавірус.
Поліція збирає інформацію про чоловіка та встановлює причини такої поведінки. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
COVID-19 в Словенії: головне
- Станом на 31 березня у країні коронавірусом хворіє приблизно 13 тисяч громадян.
- Там вакцинували понад 190 тисяч людей, а 104 тисяч отримали вже 2 дози препарату.
- З 1 по 12 квітня у Словенії буде діяти жорсткий локдаун.
- Зокрема, там закриють деякі магазини, школи перейдуть на дистанційне навчання, а громадський транспорт змінить графік руху.
- Також громадянам заборонять залишати свій регіон проживання.
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