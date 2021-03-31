У столиці Словенії Любляні невідомий із собакою увімкнув бензопилу перед будівлею парламенту. Він начебто кричав, що протестує проти карантинних обмежень.

Інцидент трапився близько 19:00 у вівторок, 30 березня. Правоохоронці відразу затримали протестувальника.

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Деталі протесту

Очевидець протесту зняв на відео те, що трапилось. На ньому чути, як чоловік кричить: "Досить цього закриття". ЗМІ пов'язують вигуки із карантинними обмеженнями через коронавірус.

Incident pred Državnim zborom. Moški s psom in prižgano motorno žago je želel nad parlament. "Dost mam tega zapiranja," je vzklikal. Policisti so ga že obvladali. pic.twitter.com/bvc4Z80K8P — Luka Svetina (@LukaSvetina) March 30, 2021

Поліція збирає інформацію про чоловіка та встановлює причини такої поведінки. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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