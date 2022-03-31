Таким образом, министр иностранных дел подтвердила слова канцлера Германии Олафа Шольца.
Важно Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины
Если нужны гарантии, Германия тоже будет там и даст гарантии,
– сказала Бербок.
О каких гарантиях говорится
- Украина на переговорах в Стамбуле предложила, чтобы страны-члены Совбеза ООН предоставили нашему государству гарантии безопасности, похожие на НАТО.
- В течение трех дней после нападения на Украину страны-гаранты должны дать военную помощь, вооружение и создать бесполетную зону.
- Среди возможных гарантов называют Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.
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