Таким образом, министр иностранных дел подтвердила слова канцлера Германии Олафа Шольца.

Важно Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины

Если нужны гарантии, Германия тоже будет там и даст гарантии,

– сказала Бербок.

О каких гарантиях говорится

Украина на переговорах в Стамбуле предложила, чтобы страны-члены Совбеза ООН предоставили нашему государству гарантии безопасности, похожие на НАТО.

В течение трех дней после нападения на Украину страны-гаранты должны дать военную помощь, вооружение и создать бесполетную зону.

Среди возможных гарантов называют Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.