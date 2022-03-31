Таким образом, министр иностранных дел подтвердила слова канцлера Германии Олафа Шольца.

Важно Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины

Если нужны гарантии, Германия тоже будет там и даст гарантии,
– сказала Бербок.

О каких гарантиях говорится

  • Украина на переговорах в Стамбуле предложила, чтобы страны-члены Совбеза ООН предоставили нашему государству гарантии безопасности, похожие на НАТО.
  • В течение трех дней после нападения на Украину страны-гаранты должны дать военную помощь, вооружение и создать бесполетную зону.
  • Среди возможных гарантов называют Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.

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