Таким чином міністерка закордонних справ підтвердила слова канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Важливо Шольц заявив про готовність Німеччини стати гарантом безпеки України

Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там і дасть гарантії,

– сказала Бербок.

Про які гарантії мовиться

Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на НАТО.

Протягом трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні дати військову допомогу, озброєння та створити безполітну зону.

Серед можливих гарантів називають Велику Британію, Китай, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію, Польщу, Туреччину.

До теми – Німеччина та Британія прокоментували пропозицію стати гарантами безпеки України: