Таким чином міністерка закордонних справ підтвердила слова канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Важливо Шольц заявив про готовність Німеччини стати гарантом безпеки України
Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там і дасть гарантії,
– сказала Бербок.
Про які гарантії мовиться
- Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на НАТО.
- Протягом трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні дати військову допомогу, озброєння та створити безполітну зону.
- Серед можливих гарантів називають Велику Британію, Китай, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію, Польщу, Туреччину.
До теми – Німеччина та Британія прокоментували пропозицію стати гарантами безпеки України: