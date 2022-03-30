Шольц продемонстрував "загальну готовність" щодо ролі гаранта безпеки. Це передає речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт.

Раніше Жодного закритого неба та миротворців НАТО в Україні не буде, – Шольц

Однак Гебестрейт не пояснив, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Що цьому передувало

Після перемовин з Росією у Стамбулі наша держава заявила, що Україна прагне створити нову систему гарантій та безпеки. Країнами-гарантами в ній виступлять провідні армії світу.

Серед можливих гарантів називають Велику Британію, Китай, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію, Польщу, Туреччину.

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