Шольц продемонстрировал "общую готовность" относительно роли гаранта безопасности. Это передает представитель правительства Германии Штеффен Гебестрейт.

Ранее Никакого закрытого неба и миротворцев НАТО в Украине не будет, – Шольц

Однако Гебестрейт не объяснил, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

Что этому предшествовало

После переговоров с Россией в Стамбуле наше государство заявило, что Украина стремится создать новую систему гарантий и безопасности. Странами-гарантами в ней выступят ведущие армии мира.

Среди возможных гарантов называют Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.

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