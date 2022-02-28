Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию отказаться от угроз ядерным оружием.

Дипломат призвала Путина отказаться от перевода сил сдерживания в особый режим. Однако он это уже сделал.

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Шойгу уже выполнил указ Путина об усилении боевого дежурства сил с ракетным оружием.

Весь мир призывает Путина спохватиться. Правда, эксперты убеждены, что на применение ядерного оружия Москва не отважится. Бряцание лишь свидетельствует о том, что кремлевские планы провалились.