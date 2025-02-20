Глава МИД Германии Бербок рассказала о сексуальных домогательствах в детстве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в подкасте поделилась собственным опытом оскорбительного поведения, который произошел с ней еще в подростковом возрасте. Она вспомнила, как становилась жертвой сексуальных домогательств.

Она также затронула тему движения Me Too, привлекающего внимание к проблеме сексуальных домогательств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesspiegel.

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Какие неприятные воспоминания из детства рассказала Бербок

Перед федеральными выборами Бербок стала гостьей подкаста G Spot, который ведет Стефани Гизингер – победительница конкурса "Следующая топ-модель Германии" в 2014 году.

Бербок рассказала, что в юности столкнулась с ситуацией, которую тогда не могла правильно осознать. Только с появлением движения Me Too она поняла, что такие случаи являются формой сексуального насилия.

Бербок вспомнила, как во время поездки в школьном автобусе села рядом со старшим мужчиной, который внезапно положил руку ей на ногу.

Мне понадобилось пять остановок, чтобы набраться смелости и пересесть,

– рассказала она.

Политик добавила, что тогда пыталась просто отодвинуться подальше, не зная, как реагировать.

Во время обсуждения темы Me Too эти воспоминания снова всплыли в ее памяти. Она призналась, что сначала чувствовала страх и стыд, хотя внутри хотела высказаться. "Стыд должен измениться на другую сторону", – подчеркнула она.

Гизингер, в свою очередь, поделилась собственным опытом, рассказав о подобном случае, который произошел с ней в такси.

Я почти не знаю ни одной женщины, которая бы не подвергалась сексуальному насилию,

– говорит ведущая Гизингер.

Напомним, Бербок объявила о 700-миллиардном пакете помощи Украине, который ЕС может вскоре организовать.