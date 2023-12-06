Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что в месте, где слышали взрывы, оккупанты перекрыли движение. Скорее всего, там действительно были некоторые неприятные последствия для россиян.

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Что могло взорваться в Бердянске

Как рассказал Дудукалов, взрыв случился возле места, где находится больница. Также рядом стоит большой костёл. А несколько выше – заброшенное кладбище, где 40 лет никого не хоронили. Там на склоне могла находиться некоторая военная техника. Но это догадки.

На склоне могла находиться их ПВО. Но стоит обратить внимание, что звук "хлопка" не был слышен по всему городу,

– сказал Дудукалов.

Смотрите разговор с Виктором Дудукаловым на ютубе 24 Канала

Также есть предположение, что в этом районе мог взорваться автомобиль с оккупантами. Об этом говорит звук взрыва, который слышали только в некоторых районах.

Очень надеемся, что это был "хлопок" с последствиями. Пока деталей нет, но место, где произошел взрыв, не отдалено от человеческих глаз. Поэтому ждем информации. По состоянию на сейчас общались со многими, но пока нет обратной связи,

– отметил Дудукалов.

Обратите внимание! Бердянск находится в оккупации почти с самого начала полномасштабной войны. Ранее Дудукалов рассказывал, как сейчас живут украинцы в городе.

Ситуация в Бердянске: коротко