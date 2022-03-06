Утром 6 марта о таких же проблемах стало известно и в Энергодаре.
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О проблемах с мобильной связью сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В Бердянске и Энергодаре пока не работает мобильная связь от Vodafone,
– сказал он.
Ранее оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины. Однако впоследствии связь от Vodafone была восстановлена.
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