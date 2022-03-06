Зранку 6 березня про такі ж проблеми стало відомо й в Енергодарі.

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Про проблеми з мобільним зв'язком повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

В Бердянську та Енергодарі наразі не працює мобільний зв'язок від Vodafone,

– сказав він.

Раніше окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Однак згодом зв'язок від Vodafone відновили.

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